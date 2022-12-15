Фильм про историю Зеленограда вышел на канале «Прогулки по Москве» — рекомендуем посмотреть 15.12.2022 ZELENOGRAD.RU

На ютуб-канале «Прогулки по Москве» вышел фильм про историю нашего города. Получился насыщенный и глубокий материал — насколько это возможно сделать, пытаясь уместить 65 лет истории в полтора часа.

Автор — Александр Усольцев — рассказывает о городе с любовью и уважением. Похоже, на сегодня это лучшее, что можно посмотреть по теме в таком формате — рекомендуем.

А чтобы погрузиться в историю Зеленограда — заходите на страницу, где собраны более двухсот статей «Зеленоград.ру» по этой теме

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Метки:
Усольцев Александр
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