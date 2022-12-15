Все статьи про историю Зеленограда
На ютуб-канале «Прогулки по Москве» вышел фильм про историю нашего города. Получился насыщенный и глубокий материал — насколько это возможно сделать, пытаясь уместить 65 лет истории в полтора часа.
Автор — Александр Усольцев — рассказывает о городе с любовью и уважением. Похоже, на сегодня это лучшее, что можно посмотреть по теме в таком формате — рекомендуем.
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