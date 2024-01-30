Исчезающе маленький крест не понравился большому числу зеленоградцев — 56% в нашем опросе почти на две тысячи человек. Депутатов обвинили в следовании так называемому «крестопаду», когда религиозные символы исчезали с публичных изображений.

Несмотря на корректировку изображения, в текстовом описании герба (так называемый «блазон») упоминание креста отсутствует. При этом новая версия блазона существенно детализирована. Вместо предыдущего описания «красная церковь с черной крышей и куполом» сейчас говорится об «одноглавом трехъярусном храме с серебряными стрельчатыми окнами, черными кровлями и куполом, и с тремя входными группами — центральной (меж двух окон и с черной дверью) и двумя боковыми». Почему в описании не упоминается крест, непонятно. При этом именно текстовое описание, а не рисунок является эталоном герба.

Также нарекания вызвало исчезновение косой перекладины на гербе — некоторые обвиняли депутатов, что они заменили шестиконечный православный крест на «католический» четырёхконечный. Однако, похоже, это уже детали — вообще, православная церковь использует преимущественно восьмиконечный крест, но четырёх- и шестиконечный тоже.

Более того, на куполе старейшего в Зеленограде Никольского храма (1827 год постройки), стилизованное изображение которого и изображено на гербе Савелок, крест — четырёхконечный, на колокольне — восьмиконечный, хотя на старом гербе был шестиконечный.