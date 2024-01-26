Юдахина уточнила, что корректировка герба проводилась в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, разработанных Геральдическим советом при президенте РФ.

По этим рекомендациям недопустимо помещение в гербе изображения конкретного здания. К примеру, нельзя изобразить Московский Кремль, но можно изобразить условную крепость с остроконечными башнями, определив их число, расположение и т. д. В рекомендациях также отмечается, что эталоном герба является не рисунок, а геральдическое описание герба (так называемый «блазон»). В описании герба Савелок сказано, что «Красная церковь с черной крышей и куполом символизирует Храм Николая Чудотворца, который является древнейшим каменным сооружением в Зеленограде».

Так что храм на гербе, независимо от деталей, остаётся олицетворением конкретного зеленоградского здания. Однако непонятно, зачем было трогать изображение креста, раз текстовое описание приоритетное. Более того, депутаты могли прямо сейчас, раз уж взялись за корректировку, прописать в блазон, что на гербе «красная церковь с черной крышей, куполом и таким-то крестом на куполе…», закрепив определенной формы крест на изображениях герба и избежав массового недовольства людей — около 50% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, отрицательно относятся к исчезновению креста с герба Савёлок, 10% относятся положительно, 40% - всё равно.

Ситуация в Савёлках не первый пример так называемого «крестопада», когда на публичных изображениях — плакатах, гербах, логотипах регионов и даже на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте — затирался крест на православных храмах.

Никольский храм построен в 1827 году — это самое старое здание, сохранившееся на территории Зеленограда.