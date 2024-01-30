В мэрии эту стройку пока не анонсировали, редакции «Зеленоград.ру» стало об этом известно из градостроительной документации. В ноябре 2021 года в управе района Силино провели встречу с местными жителями с участием собственника заброшенного здания и арендатора участка площадью 37 соток, на котором оно стоит, — ООО «МКВ Систем». Представители бизнеса сказали, что здание бывшего овощного (корпус 1003А), которое они купили, использовать нельзя — его надо снести и построить новое. Новое будет двухэтажным и больше старого. Размеры существующей «заброшки» предприниматель назвать не смог — «мы его не измеряли, мы его купили». По официальным данным, площадь существующей постройки 305 квадратных метров, а будущей — 2600 кв.м.

В перспективном ТЦ планировали открыть магазины «Дикси», «Фикспрайс», ателье, парикмахерскую, кафе, детский центр. По проекту, который показывали жителям, вход в здание и парковку возле него на 20 машин хотели устроить со стороны корпуса 1003 и школы №1528. По периметру здания планировали посадить деревья, а существующие обещали не трогать.

На собрании жители высказали множество претензий и массово высказались против строительства. Основные аргументы: магазин, а тем более торговый центр, здесь в принципе не нужен, поскольку вокруг их и так полно. Доказательство тому — конкретно в этом месте ни один не прижился, они закрывались из-за нерентабельности. Кроме того, возле здания нет дорог для проезда грузовиков с товарами, а есть пешеходная дорожка, по которой дети идут в школу. Парковочные места делать негде, если только уничтожать зелень. И вообще здесь старые деревья и проход к Школьному озеру. «У нас спокойный уютный район, вы нам не нужны ни в каком виде». «Мы устроим саботаж, к вам никто не будет ходить, обещаем». «Почему людей не спросили, нужен тут торговый центр или нет?» И так далее.

При этом параллельно с живущими и работающими в районе Силино (10, 11, 12 микрорайоны) этот проект обсуждали онлайн, на портале «Активный гражданин». Не конкретные планы, а проект планировки территории — то есть, смену вида разрешенного использования участка и параметры застройки. Хотя застройщик к тому времени уже предварительно договорился с будущими арендаторами помещений. По официальному заключению, в обсуждениях приняли участие 786 человек. 235 из них высказались против. Но формальный перевес оказался на стороне тех, кто поддержал строительство ТЦ.

Вносились ли какие-то изменения в первоначальный проект, пока неизвестно. Разрешения на строительство капитальный объектов выдает Мосгосстройнадзор, в данном случае разрешение зарегистрировано 23 января.