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Началось общественное обсуждение нового здания на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне 17.11.2021 ZELENOGRAD.RU

На платформе «Активный гражданин» жителям района Силино предложили выразить мнение по поводу возведения нового здания корпуса 1003А. В августе мэрия анонсировала строительство двухэтажного многофункционального центра на этом месте. На первом этаже нового здания должен появиться сетевой супермаркет, на втором — детский досуговый центр, кафе и другие объекты. Раньше в корпусе 1003А работал продуктовый магазин. Принять участие в голосовании можно до 30 ноября.

Фактически утверждаются изменения в правила землепользования и застройки участка под магазин: виды разрешенного использования (бытовое обслуживание, магазины и общественное питание) и параметры застройки (предельная плотность 7 тысяч кв.м. на гектар, предельная высота — 15 метров). Внешний вид здания не обсуждается.

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Чтобы проголосовать на платформе «Активный гражданин», нужно войти в систему с логином и паролем от личного кабинета на mos.ru. Вы сможете принимать участие в обсуждениях по месту вашего проживания, регистрации, работы и принадлежащей вам недвижимости. Для этого на сайта Мэра Москвы нужно внести свои паспортные данные, а также заполнить поля в разделах «Недвижимость» и «Моя работа».

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Метки:
строительство, микрорайон 10, публичные слушания, торговые центры
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 20:20
Они хотят: вырубить деревья, построить очередную пятёрочку и тихие дворы превратить в парковку. И ещё надо будет им сделать дороги до этого "объекта торговли"...
Как по мне, так лучше развивать магазины "шаговой доступности", то есть на первых этажах, где будет весь необходимый ассортимент: хлеб, колбаса, бакалея, овощи для борща.
Я не житель 10 района и поэтому моё мнение в данной ситуации ничего не значит.
Но как житель Зеленограда я против вырубки деревьев ради сомнительных пятёрочек и им подобным! Потому что сначала там, потом здесь...Когда то утопающий в зелене город превращается в торговую площадку...
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