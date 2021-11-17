Чтобы проголосовать на платформе «Активный гражданин», нужно войти в систему с логином и паролем от личного кабинета на mos.ru. Вы сможете принимать участие в обсуждениях по месту вашего проживания, регистрации, работы и принадлежащей вам недвижимости. Для этого на сайта Мэра Москвы нужно внести свои паспортные данные, а также заполнить поля в разделах «Недвижимость» и «Моя работа».