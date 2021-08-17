«Пятерочка» открылась на Панфиловском проспекте в 10-м микрорайоне. Удобное место, свежая выпечка и кассы самообслуживания
ФОТО: ЮЛИЯ ФЕДОРОВА / ZELENOGRAD.RU
На месте продуктового магазина в корпусе 1003А построят двухэтажный многофункциональный центр. На первом этаже нового здания должен появиться сетевой супермаркет, на втором — детский досуговый центр, кафе и другие объекты.
Об этом сообщили в мэрии. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки согласованы.
Сейчас корпус 1003А пустует — магазин уже не работает. Его стены разрисованы граффити, а вокруг разбросан мусор. Площадь здания — около 305 квадратных метров. Новый центр будет в 8,5 раз больше — около 2600 квадратных метров. Земельный участок, отведённый под его строительство, захватывает часть сквера и небольшую парковку.
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