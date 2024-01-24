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Давка при посадке на 17-й автобус, который планируют объединить с 23-м — обычное дело. Длина объединенного маршрута станет немного короче, но вряд ли это поможет 24.01.2024 ZELENOGRAD.RU

На этом видео — посадка в 17-й автобус, который скоро отменят и объединят с маршрутом 23. Объединенный маршрут станет немного короче, но его расписание не сообщают.

Сейчас 17-й автобус ходит в новом городе, между 16-м микрорайоном и станцией Крюково, по улицам Логвиненко и Новокрюковская. Длина маршрута — семь километров, а на момент написания этой публикации, согласно картам Яндекса, по нему ездили два автобуса. 23-й маршрут ходит в старом городе между Северной промзоной и станцией Крюково. Его длина десять километров, на нем три автобуса.

Объединенный маршрут №23 пойдет через Крюковскую эстакаду и в новом городе тоже по Панфиловскому проспекту. За счет этого его суммарная длина будет примерно на километр меньше, чем длина 17 и 23-го по отдельности. Однако новый маршрут пройдет через загруженный перекресток у суда, из-за чего преимущество от сокращенной длины маршрута может нивелироваться.

Более того, пробка в сторону нового города может начинаться ещё при въезде на эстакаду. Таким образом, на новом 23-м маршруте придется довольно долго ждать, чтобы доехать до остановки «МЦД Крюково» на эстакаде. Быстрей может быть даже выйти на предыдущей остановке и дойти до станции пешком.

Сейчас интервал 23-го маршрута 7-15 минут и ходит он только с 6:00 до 18:47. Интервал 17-го маршрута 6-60 минут, но ходит он почти круглосуточно — с 4:45 до 01:16.

Расписание объединенного маршрута пока не сообщается. Неизвестно также, добавят ли дополнительные автобусы на объединенный маршрут. Спросим это в департаменте транспорта и вернемся с ответом.

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Метки:
автобус 17, автобус 23
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Обсуждение
Kill Digit
8 часов назад
Большинство из этих людей выходит на остановке Дворец единоборств, а новые объединённые маршруты туда не идут.Значит вся эта толпа теперь будет тромбоваться в редкий автобус №20 или ещё более редкий №16, который идёт по другой стороне 14-го района и от туда надо ещё идти, если ваш дом со стороны Логвиненко.

В качестве альтернативы можно ловить №1 и №19 на мосту, но, во первых, вечерние пробки, а, во вторых, эти маршруты вечером набиваются под завязку (а паровозики из 2-3 автобусов часто идут не тогда когда основной пик пассажиров) ещё на стороне старого города и войти в них вечером на эстакаде может быть так же проблемой.
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