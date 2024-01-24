Сейчас 17-й автобус ходит в новом городе, между 16-м микрорайоном и станцией Крюково, по улицам Логвиненко и Новокрюковская. Длина маршрута — семь километров, а на момент написания этой публикации, согласно картам Яндекса, по нему ездили два автобуса. 23-й маршрут ходит в старом городе между Северной промзоной и станцией Крюково. Его длина десять километров, на нем три автобуса.

Объединенный маршрут №23 пойдет через Крюковскую эстакаду и в новом городе тоже по Панфиловскому проспекту. За счет этого его суммарная длина будет примерно на километр меньше, чем длина 17 и 23-го по отдельности. Однако новый маршрут пройдет через загруженный перекресток у суда, из-за чего преимущество от сокращенной длины маршрута может нивелироваться.

Более того, пробка в сторону нового города может начинаться ещё при въезде на эстакаду. Таким образом, на новом 23-м маршруте придется довольно долго ждать, чтобы доехать до остановки «МЦД Крюково» на эстакаде. Быстрей может быть даже выйти на предыдущей остановке и дойти до станции пешком.

Сейчас интервал 23-го маршрута 7-15 минут и ходит он только с 6:00 до 18:47. Интервал 17-го маршрута 6-60 минут, но ходит он почти круглосуточно — с 4:45 до 01:16.

Расписание объединенного маршрута пока не сообщается. Неизвестно также, добавят ли дополнительные автобусы на объединенный маршрут. Спросим это в департаменте транспорта и вернемся с ответом.