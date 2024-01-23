Автобус №10 объединят с автобусом №5. Он будет ездить по маршруту «16-й микрорайон — МЦД Крюково (остановка на эстакаде) — Городская больница». Автобус №10 также будет заезжать на Крюковскую площадь при движении в обе стороны.

Автобус №23 объединят с автобусом №17. Он будет ездить по маршруту «14-й микрорайон — МЦД Крюково (остановка на эстакаде) — Северная».

Изменения произойдут с 3 февраля. Маршрутов №5 и №17 после этого не будет.

На улицах Логвиненко и Новокрюковской, по которым объединенные маршруты ходить не будут, департамент транспорта советует пользоваться маршрутами №1, 400 Т и 20

Это только часть анонсированных в прошлом году изменений. Также планировали изменить маршрут автобуса №1 и объединить маршруты 12 и 22. Будут ли это делать, пока неизвестно