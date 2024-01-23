После запуска МЦД-3, нагрузка на систему тягового электроснабжения на станциях Ленинградского направления заметно выросла, а изменения позволят избежать пиковых перегрузок оборудования, сохранить его ресурс и в целом повысить надежность, сообщили в Октябрьской железной дороге.

Из этой хорошей новости также следует, что МЦД-3, похоже, была запущена без необходимой модернизации контактной сети, которую провели только сейчас, спустя полгода после запуска