Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик
Фото: ОЖД
После запуска МЦД-3, нагрузка на систему тягового электроснабжения на станциях Ленинградского направления заметно выросла, а изменения позволят избежать пиковых перегрузок оборудования, сохранить его ресурс и в целом повысить надежность, сообщили в Октябрьской железной дороге.
Из этой хорошей новости также следует, что МЦД-3, похоже, была запущена без необходимой модернизации контактной сети, которую провели только сейчас, спустя полгода после запуска
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