Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик 12.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Всего в ноябре по МЦД-3 отправилось более 19 тысяч поездов. У четырехсот была зафиксирована задержка или отмена. То есть без опозданий и отмен ходит 98 процентов поездов — рассказываем, что происходит с оставшимися двумя процентами. Спросили об этом Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК), которая отвечает за «казанское» направление МЦД-3.

По каким причинам задерживают или отменяют поезда?

  • неисправности поездов или инфраструктуры
  • временные ограничения скорости, которые устанавливает РЖД (см.ниже)
  • срыв стоп-кранов, удержание дверей (в том числе не по делу)
  • инциденты с безопасностью: человек на путях или пассажир, залезающий на платформы в обход турникетов

Почему из-за одного инцидента рушится график на несколько часов?

Интервал между поездами минимальный, поэтому малейшая задержка сказывается на всех последующих поездах. При отклонениях в графике движения, диспетчер РЖД может дать указание конкретному поезду проследовать укороченным маршрутом или отменить рейс полностью.

И продолжает действовать система приоритетов — он выше у поездов дальнего следования и при их задержке электрички могут быть задержаны для пропуска. Также по указанию диспетчера один пригородный поезд может быть задержан для пропуска другого.

Почему поезда ломаются так часто?

На МЦД-3 курсирует подвижной состав новой серии, который раньше не был в длительной эксплуатации — невозможно было заранее выявить системные проблемы. В ЦППК заверили, что «доработки» не только внедряют на уже имеющиеся составы, но и отправляются на завод, чтобы их учли в поездах, которые ещё делают.

Что ещё важно знать

Не исключено, что эти 400 поездов — далеко не все опоздания. Как рассказывали в департаменте транспорта, задержки и опоздания поездов до шести минут РЖД не фиксирует.

Через две недели после запуска МЦД, только один процент поездов ходил вне графика, сообщали в департаменте транспорта. Интервалы движения были такими же, как сейчас. Получается, спустя четыре месяца после запуска, число опаздывающих или отмененных поездов удвоилось.

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Метки:
электричка, мцд
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Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик Ответы
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