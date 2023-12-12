Почему из-за одного инцидента рушится график на несколько часов?

Интервал между поездами минимальный, поэтому малейшая задержка сказывается на всех последующих поездах. При отклонениях в графике движения, диспетчер РЖД может дать указание конкретному поезду проследовать укороченным маршрутом или отменить рейс полностью.

И продолжает действовать система приоритетов — он выше у поездов дальнего следования и при их задержке электрички могут быть задержаны для пропуска. Также по указанию диспетчера один пригородный поезд может быть задержан для пропуска другого.