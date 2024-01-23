Вместо статьи о причинении легкого вреда здоровью 32-летнего Аглархана Шаихова обвиняют теперь в покушении на убийство.

Это произошло после вмешательства председателя Следственного комитета Бастрыкина, который не согласился с мягким обвинением от зеленоградской полиции. По мнению Бастрыкина «общественность выражает несогласие» с таким легким обвинением, а также с тем, что стрелка отпустили под подписку о невыезде.

Суд также изменил Шаихову меру пресечения и отправил его под домашний арест до 17 марта.

По словам самого Шаихова, он стрелял в 25-летнего местного жителя из мести за нанесенное накануне оскорбление. Он утверждает, что травматический пистолет нашел в лесу, а потом выкинул в мусоропровод.