В результате стрельбы пострадал 25-летний местный житель. Врачи оценили последствия как легкий вред здоровью.

Стрелявший раньше был судим. Теперь в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция не сообщает, где именно это произошло, но, похоже, рядом с 830-м корпусом.