Стрелял 32-летний мужчина. «Вчера меня оскорбили, я пришёл, была потасовка и мне пришлось применить оружие», сказал он в полиции после задержания. Травматический пистолет, по его словам, он нашел в лесу, а после стрельбы зашел в дом и выбросил пистолет в мусоропровод. Сколько выстрелов он сделал, не помнит (судя по видео — семь раз) и вообще думал, что пистолет не работает.
В результате стрельбы пострадал 25-летний местный житель. Врачи оценили последствия как легкий вред здоровью.
Стрелявший раньше был судим. Теперь в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция не сообщает, где именно это произошло, но, похоже, рядом с 830-м корпусом.