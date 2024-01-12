Несколько раз выстрелили в прохожего прямо на улице Зеленограда. Стрелявший говорит, что накануне его оскорбили 12.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Стрелял 32-летний мужчина. «Вчера меня оскорбили, я пришёл, была потасовка и мне пришлось применить оружие», сказал он в полиции после задержания. Травматический пистолет, по его словам, он нашел в лесу, а после стрельбы зашел в дом и выбросил пистолет в мусоропровод. Сколько выстрелов он сделал, не помнит (судя по видео — семь раз) и вообще думал, что пистолет не работает.

В результате стрельбы пострадал 25-летний местный житель. Врачи оценили последствия как легкий вред здоровью.

Стрелявший раньше был судим. Теперь в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция не сообщает, где именно это произошло, но, похоже, рядом с 830-м корпусом.

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Метки:
стрельба
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