Пешеходный мост пройдет параллельно Крюковской эстакаде над Привокзальной площадью и улицей Ленина. С одной стороны будет выход в здание вокзала, с другой — на тротуар возле торгового центра. Сейчас начались подготовительные работы. Скорее всего, потребуется частично перекрывать движение транспорта в процессе стройки.

Завершить строительство надземного перехода планируется во 2-м квартале 2024 года, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», ведущей работы на станции Крюково. Возможные перекрытия улиц, связанные со строительством перехода, сейчас на стадии утверждения. Сейчас собирают металлоконструкции будущего моста — стройплощадка находится возле павильона на Привокзальной площади, она огорожена.

Вход в переход на вокзале уже есть — отверстие в стене огорожено: