На вокзале Крюково началась подготовка к строительству надземного перехода к ТЦ «Зеленоградский». Его могут сделать уже весной 18.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Пешеходный мост пройдет параллельно Крюковской эстакаде над Привокзальной площадью и улицей Ленина. С одной стороны будет выход в здание вокзала, с другой — на тротуар возле торгового центра. Сейчас начались подготовительные работы. Скорее всего, потребуется частично перекрывать движение транспорта в процессе стройки.

Завершить строительство надземного перехода планируется во 2-м квартале 2024 года, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», ведущей работы на станции Крюково. Возможные перекрытия улиц, связанные со строительством перехода, сейчас на стадии утверждения. Сейчас собирают металлоконструкции будущего моста — стройплощадка находится возле павильона на Привокзальной площади, она огорожена.

Вход в переход на вокзале уже есть — отверстие в стене огорожено:

Судя по проектным изображениям, выход из надземного перехода будет справа от центрального входа в ТЦ «Зеленоградский» — между проезжей частью и парковкой ТЦ. Конструкции для будущего моста привезли на стройплощадку на Привокзальной площади ещё осенью, они просто лежали (на фото ниже):

В конце декабря мэр Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Белозеров объявили о завершении реконструкции станции Крюково. Но завершена только вторая очередь стройки. А третья — это надземный переход на Привокзальной и пандус с той же стороны, пологий спуск в пешеходный тоннель под станцией. Предстоит также снести старую первую платформу.

К слову, открывая «московский городской вокзал» в Крюково, Собянин и Белозеров подписали график ввода новых железнодорожных объектов в 2024 году. В этом документе открытие пешеходного моста — в апреле.

Завершить строительство пандуса для спуска в подземный переход по станцией со стороны нового города также планируется во втором квартале года — то есть, до июля.

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