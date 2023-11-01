К пешеходному тоннелю в Крюково со стороны нового города пристроят длинный спуск 01.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Пологий пандус длиной 85 метров для спуска в пешеходной тоннель под станцией Крюково строят примерно от торгового центра на Новокрюковской, 7, далее вдоль путей. Он будет удобен для пешеходов, которые идут к станции от 18-го микрорайона.

Вероятно, спуск будет крытым, как и на Крюковской площади. В проектных картинках реконструкции станции Крюково на месте, где строится пандус, рисовали крытую пешеходную галерею. Она соединяет павильон нового вокзала МЦД и перспективного павильона станции ВСМ.

Похоже, его интеграция с существующим подземным переходом невозможна без разбора части этого перехода. К переходу также примыкает старая первая платформа, работающая сейчас только на выход пассажиров. Но в перспективе её снесут, поскольку на этом месте должны пройти пути высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург.

Сейчас плавный спуск в подземный переход есть с другой стороны станции, на Крюковской площади. А на Привокзальной на лестницу просто положены рельсы для закатывания детских колясок или велосипедов. Почему пандус со стороны нового города не сделали до открытия МЦД-3, непонятно. Возможно, не успели, а открыть вокзал и переход в Крюково и запустить движение поездов по диаметру надо было к определенной дате.

В месте работ проходят действующие коммуникации, и пандус построят после их переключения, пояснили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково. Когда переключат, пока неизвестно, это зависит от РЖД. Поэтому и сроки открытия нового входа в тоннель, неизвестны

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Метки:
станция крюково
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