«Никакого предварительного информирования, просто сегодня люди пришли со своими спортивными сумками на занятие и поцеловали закрытую дверь», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из посетительниц.

Информацию о дальнейшей судьбе клиентов из корпуса 1801 обещают через два-три дня. При этом дозвониться до клуба по телефону очень сложно, нет информации ни на сайте, ни в соцсетях. Будут ли возвращать деньги за абонементы, точно неизвестно. Одному клиенту предложили ездить заниматься в основное здание клуба на улице Валиева, хотя абонемент покупали как раз, чтобы не ездить на другой конец города.

Раньше в помещении в корпусе 1801 располагался клуб «Физкульт», но в марте 2022 года «Гринсити» купил его. Почему «Гринсити» пришлось так внезапно закрывать помещение, неизвестно.