Трафик с января по ноябрь увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А летом в выходные дни по дороге проезжало более ста тысяч машин в день — это рекорд за всё время существования дороги, столько не ездило даже во время бесплатного тестового периода

Такой рост трафика связан с развитием внутреннего туризма и увеличением количества дачников, рассказали агентству «Москва» в компании СЗКК, которая обслуживает этот участок платной дороги. В компании добавили, что все за год было более 21 миллиона поездок.

В СЗКК забыли ещё упомянуть, что рост трафика произошел на фоне масштабного ремонта на Ленинградском шоссе и ремонта моста на Пятницком шоссе.

В компании также подтвердили, что доделают освещение от Шереметьево до Зеленограда к следующему лету.