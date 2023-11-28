АЗС «Газпромнефть» №373 открылась на 63-м километре М-11 «Нева» по направлению в Москву.
Кроме заправки здесь есть супермаркет, кафе, зона отдыха со спортивными тренажёрами и детской игровой площадкой.
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