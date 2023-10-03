В июне в СЗКК «Зеленоград.ру» подтвердили планы по устройству освещения. Хотя по первоначальному проекту дороги, освещение планировалось сделать только в 2037 году. Но учитывая обращения недовольных водителей, осветить участок хотели раньше. А в 2020 году из-за пандемии резко упал трафик, и стало не до того. Затем он постепенно рос, но оставался низким. Сейчас трафик снова высокий.