Судя по информационному щиту, наружное освещение с 28 по 39-й километр автодороги «Нева» планируют закончить через семь месяцев — к маю будущего года.
Работы ведёт ООО «ГлавСтройПроект» по заказу «Северо-Западной концессионной компании», которая эксплуатирует трассу
В июне в СЗКК «Зеленоград.ру» подтвердили планы по устройству освещения. Хотя по первоначальному проекту дороги, освещение планировалось сделать только в 2037 году. Но учитывая обращения недовольных водителей, осветить участок хотели раньше. А в 2020 году из-за пандемии резко упал трафик, и стало не до того. Затем он постепенно рос, но оставался низким. Сейчас трафик снова высокий.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Разобрались, какой из двух московских музеев транспорта огородил площадку в Зеленограде для своей техники Новости
У светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу, чтобы водители не пытались проскочить на неё. Сами водители жалуются, что теперь приходится резко тормозить Новости
Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее Реклама
Вторая «Пятерочка» в одном доме открылась в Зеленограде. Между входами в старый и новый магазин всего сорок метров Новости
Новые возможности избавиться от старых вещей появились в Зеленограде — через постаматы в «Пятёрочках» и «Перекрестках» и в обувном магазине Ralf Ringer Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Птенца черного лебедя, запутавшегося языком в рыболовной леске, спасли на пруду Быково болото Новости
Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал Новости
О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат Новости
Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться Новости
Ещё один областной автобусный маршрут попытались отменить после запуска МЦД. А потом пришлось отменять отмену Новости
Особо охраняемые природные территории Зеленограда передали префектуре. Это может сделать лесопарки более удобными для людей Новости
Собянин переназначил зеленоградское начальство — префекта и его заместителей — на следующие пять лет Новости
Концерт группы «Северный флот» — 4 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша