На парковке 97 мест, десять из них для инвалидов. Если пользоваться ей в платном режиме, то ночью (с 22:00 до 6:00) парковка стоит 50 рублей за первые два часа, далее бесплатная. В течение дня — с 6:00 до 22:00 — 50 рублей в час.

Рядом с этим метро есть ещё одна перехватывающая парковка (№9139, по адресу Пятницкое шоссе, владение 54-56).