Парковка №9177 по адресу Пятницкое шоссе дом 48 заработает в среду, 27 декабря, с 9 утра. На ней можно бесплатно оставить машину, если совершить не менее двух поездок на метро или МЦД, первая из которых будет от метро «Пятницкое шоссе».
На парковке 97 мест, десять из них для инвалидов. Если пользоваться ей в платном режиме, то ночью (с 22:00 до 6:00) парковка стоит 50 рублей за первые два часа, далее бесплатная. В течение дня — с 6:00 до 22:00 — 50 рублей в час.
Рядом с этим метро есть ещё одна перехватывающая парковка (№9139, по адресу Пятницкое шоссе, владение 54-56).
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