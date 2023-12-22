Занятия помогут освоить базовые техники езды на лыжах в лёгкой игровой форме. Под руководством тренера вы научитесь классическому ходу, поворотам и торможению. Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже уверенно стоит на лыжне. Длительность занятия — один час.

Занятия проходят в четверг в 19 часов или в воскресенье в 10 утра на лыжероллерной трассе за горбольницей (Каштановая аллея, дом 2, строение 8, лесной массив за стоматологической поликлиникой).

На тренировку необходимо принести свои лыжи и палки или взять в пункте проката.

Запись и все подробности здесь.