Медцентр «Томоград» спонсор темы
Ремонт детской поликлиники во 2-м микрорайоне планируют закончить к следующему декабрю. Сейчас здание разбирают по кусочкам 21.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Обновленные сроки ремонта — до ноября 2024 года включительно — появились на плакате на ограждении здания. Раньше там был неопределенный 2025 год, даже без месяца.

Поликлинику закрыли для капитального ремонта около месяца назад и сейчас в здании активно идут демонтажные работы: на этажах убирают перегородки и снимают стяжки пола, заканчивают демонтаж пристройки.

Вернемся к вам, когда будет новая информация о ходе ремонта.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поликлиника, микрорайон 2
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Онкологических больных из Зеленограда могут полностью перевести в Сколково. Лечить там могут лучше, но ездить будет долго или дорого Новости
Новогодний ассортимент в магазинах «Я Сама» Реклама
Квартплата подорожает на 11% с начала 2024 года Новости
Ремонт детской поликлиники во 2-м микрорайоне планируют закончить к следующему декабрю. Сейчас здание разбирают по кусочкам Новости
Ветеринарная клиника экспертного уровня «Оригами» в корпусе 322А — 23 декабря торжественное открытие Реклама
Несколько электричек МЦД-3 отменят с 21 декабря по 8 января Новости
«Многофункциональный центр» построят напротив 14-го микрорайона, между фитнесом и пожарной частью. Там могут быть магазины, офисы, кафе, развлечения или даже гаражи Новости
Новогоднее представление «Пешком с мешком и волшебством!» — театральная студия «Мюкла» приглашает 30 декабря в ДК МИЭТ Афиша
Куда переедет травмпункт для взрослых из поликлиники в 20-м районе — подробная информация Ответы
Царь-сосулька нависла над входом в «Пятёрочку» в Менделеево Жизнь
Делай, что нравится — мы доставим Реклама
Об утреннем гололёде на автобусных остановках Центрального проспекта сообщают зеленоградцы Новости
На станции МЦД «Петровско-Разумовское» выстроилась огромная очередь в кассу для закрытия поездки — на турникетах нет электричества Новости
«Стоматолог учился, чтобы лечить зубы». Врач-пародонтолог — о себе, новейшем протоколе и доверии пациентов Реклама
Две недели протекала уличная труба с горячей водой в 4-м микрорайоне и, наконец, её эпично прорвало Новости
Больше четырехсот новых фонарей запланировали установить в Зеленограде в 2024 году. Вот места установки Новости
Мюзикл-шоу школы мюзикла Westend — 24 декабря в ДК МИЭТ Афиша
Школьное озеро сделают «эффектным» конкурентом городскому пруду. В 2024 году всю территорию вокруг него будут масштабно благоустраивать Новости
Проход через турникеты МЦД стал быстрей Новости
Студия коррекции фигуры под водой и не только L•O•V предлагает подарочные сертификаты — денежные и на процедуру по выбору Реклама
Резкое потепление привело к сходу снега с крыш. Владельцам квартир следует очистить свои карнизы Новости
Мосэнергосбыт под Новый год разыгрывает электричество Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) - интеграция бизнес-сообществ с государственными структурами Реклама
Половина водителей согласна, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега. Другая половина против Истории
Важные изменения в работе городских травмпунктов и поликлиник c 18 декабря и дальше Новости
Афиша новогодних праздников в Kinderхолл — яркие утренники и вечеринки для детей Реклама
В этот день ровно 92 года назад родился знаменитый строитель Николай Злобин, в честь которого названа улица в Зеленограде. Вот его история без глянца Истории
Автобусный коллапс на Крюковской площади случился в пятницу вечером Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
Маляры «Жилищника» снова покрасили подъезд вонючей краской — зимой и несмотря на запреты Роспотребнадзора и префектуры Новости
Число пострадавших в ДТП в ноябре резко снизилось по сравнению в прошлыми годами. Разбираем каждую аварию Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет сезон UGG Реклама
Где будут принимать врачи поликлиники на Каштановой аллее после её закрытия на ремонт. Полная информация с номерами кабинетов Ответы
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». С 1 по 15 января действует новогодняя скидка Реклама
К «Иридиуму» начали делать пристройку для кафе и ресторанов Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру