Обновленные сроки ремонта — до ноября 2024 года включительно — появились на плакате на ограждении здания. Раньше там был неопределенный 2025 год, даже без месяца.

Поликлинику закрыли для капитального ремонта около месяца назад и сейчас в здании активно идут демонтажные работы: на этажах убирают перегородки и снимают стяжки пола, заканчивают демонтаж пристройки.