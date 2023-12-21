Обновленные сроки ремонта — до ноября 2024 года включительно — появились на плакате на ограждении здания. Раньше там был неопределенный 2025 год, даже без месяца.
Поликлинику закрыли для капитального ремонта около месяца назад и сейчас в здании активно идут демонтажные работы: на этажах убирают перегородки и снимают стяжки пола, заканчивают демонтаж пристройки.
Вернемся к вам, когда будет новая информация о ходе ремонта.
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