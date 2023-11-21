Составлен новый рейтинг детских поликлиник Москвы. Где в нем Зеленоград и что изменилось за полгода
С понедельника 27 ноября пациентов филиала №3 детской поликлиники №105 (корпус 225А) будут принимать по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 8 (бывшая стоматология). Доехать до нового места можно автобусами 1, 2, 2к, 7, 27 до остановки «Поликлиника».
Этот филиал обслуживает жителей 2, 11, 12 микрорайонов, а также часть домов 1 и 4 микрорайона.
В рассылке с сайте мэрии сообщалось, что поликлиника прекратит работу по прежнему адресу уже 24-го ноября, но в самом филиале это не подтвердили.
Сколько продлится ремонт, в самой поликлинике пока не знают. Но московские власти говорили, что умеют делать такого типа ремонт за год.
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