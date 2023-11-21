Этот филиал обслуживает жителей 2, 11, 12 микрорайонов, а также часть домов 1 и 4 микрорайона.

В рассылке с сайте мэрии сообщалось, что поликлиника прекратит работу по прежнему адресу уже 24-го ноября, но в самом филиале это не подтвердили.

Сколько продлится ремонт, в самой поликлинике пока не знают. Но московские власти говорили, что умеют делать такого типа ремонт за год.