Рейтинг детских поликлиник впервые опубликован в Москве. Он составлен на основе мнений самих пациентов. Разброс этих оценок для филиалов зеленоградской поликлиник 105 — очень большой. При этом для пациентов рейтинг фактически бесполезен. Рассказываем, какая зеленоградская детская поликлиника «лучшая» и что не так с этим рейтингом.
Пациентам, которые хотя бы раз в году посещали поликлинику, присылали письмо с анкетой для оценки по десятибалльной шкале следующих параметров: профессионализм, атмосферу доброжелательности, пациентоориентированность, командную работу специалистов, их умение конструктивно воспринимать обратную связь, корректно и вежливо общаться.
- отделение в корпусе 225А — 21 место (оценка 8,72)
- отделение в корпусе 805 — 113 место (оценка 7,93)
- отделение в корпусе 348А — 119 место (оценка 7,87)
- отделение в корпусе 1513 — 168 место (оценка 7,31)
При этом поликлиника 805 с конца апреля закрыта на ремонт, её пациентам приходится ездить в другие филиалы, дополнительно их загружая. Как всё это повлияло на оценку, непонятно.
И ещё немного данных для понимания позиции зеленоградских поликлиник в общем рейтинге. Всего там 176 поликлиник, самая высокая оценка — 9,56; самая низкая — 5,19.
Чем вызван такой гигантский разброс между филиалами одного медучреждения (всё это — филиалы поликлиники 105), непонятно.
В мэрии говорят, что рейтинг публикуется для оценки жителями качества медицинской помощи и для выбора поликлиники получше. Но фактически ни одно из этих условий невозможно выполнить.
Возможность выбора. Критерии оценки не являются специфичными именно для медицинского аспекта работы поликлиник. По такому же принципу можно составить рейтинг любых организаций, где персонал взаимодействует с клиентами: магазин, парикмахерская, автосервис. И если для них выбор на основе оценок клиентов возможен и широко практикуется, то для поликлиник нет: все зеленоградские детские поликлиники — филиалы одного медучреждения, их слишком мало, чтобы выбор был оправдан, а переход из одного филиала в другой затруднен.
Качество лечения. Несмотря на наличие оценки за «профессионализм» (что бы это ни значило), на самом деле рейтинг не оценивает качество самого лечения, не оценивает медицинский аспект работы врачей.
При этом пациент может считать, что его лечили хорошо, и врач может понравиться — «тетенька милая, улыбалась, назначила лекарства и процедуры» — вот только назначения могут быть неправильными. Но узнать об этом пациент не сможет из-за отсутствия профессиональной подготовки. Особенно это касается заболеваний, где осложнения могут быть отсроченными — сейчас полечили неправильно, а последствия могут проявиться позже.
В конце декабря департамент здравоохранения опубликовал аналогичный (довольно бесполезный) рейтинг взрослых поликлиник. После публикации мы спросили читателей «Зеленоград.ру», хорошо ли их лечат в поликлинике. «Да» ответили 19% респондентов, «нет» — 57%, не смогли оценить — 24%. Всего в опросе в телеграме и вконтакте приняли участие 1200 человек.