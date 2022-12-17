Медцентр «Томоград» спонсор темы
Составлен рейтинг московских поликлиник. Где в нем Зеленоград и что с этим рейтингом не так 17.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Рейтинг взрослых поликлиник впервые опубликован в Москве. Он составлен на основе ответов самих пациентов. Все зеленоградские поликлиники находятся примерно во второй сотне рейтинга. При этом для пациентов рейтинг оказался фактически бесполезен. Рассказываем, какая зеленоградская поликлиника лучшая и что не так с этим рейтингом.

Как составляли рейтинг

Пациентам, которые хотя бы раз в этом году посещали поликлинику, присылали письмо с анкетой для оценки по десятибалльной шкале следующих параметров: профессионализм, атмосферу доброжелательности, пациентоориентированность, командную работу специалистов, их умение конструктивно воспринимать обратную связь, корректно и вежливо общаться.

Результаты зеленоградских поликлиник

  • отделение на Каштановой аллее — 94 место (оценка 7,23)
  • отделение в корпусе 2042 — 133 место (оценка 7,07)
  • отделение в корпусе 1460 — 157 место (оценка 6,9)
  • отделение в корпусе 911 — 186 место (оценка 6,73)
  • отделение в корпусе 225 — 195 место (оценка 6,65)

Вероятно, на оценки всех поликлиник повлияло то, что отделения во 2, 9 и 14-м микрорайонах закрыты на ремонт. Существующие поликлиники перегружены, а пациентам зачастую приходится ездить в другие здания через весь город. Адекватность оценок с учетом этого вызывает сомнения.

И ещё немного данных для понимания позиции зеленоградских поликлиник в общем рейтинге. Всего там 232 поликлиники, самая высокая оценка — 8,7; самая низкая — 5,71. Таким образом только одна зеленоградская поликлиника — на Каштановой — получила оценку выше средней.

Что не так с рейтингом

В мэрии говорят, что рейтинг публикуется для оценки жителями качества медицинской помощи и для выбора поликлиники получше. Но фактически ни одно из этих условий невозможно выполнить.

Возможность выбора. Критерии оценки не являются специфичными именно для медицинского аспекта работы поликлиник. По такому же принципу можно составить рейтинг любых организаций, где персонал взаимодействует с клиентами: магазин, парикмахерская, автосервис. И если для них выбор на основе оценок клиентов возможен и широко практикуется, то для поликлиник нет — их слишком мало, чтобы выбор был оправдан, а переход из одну в другую затруднен.

Качество лечения. Несмотря на наличие оценки за «профессионализм» (что бы это ни значило), на самом деле рейтинг не оценивает качество самого лечения, не оценивает медицинский аспект работы врачей.

При этом пациент может считать, что его лечили хорошо, и врач может понравиться — «тетенька милая, улыбалась, назначила лекарства и процедуры» — вот только назначения могут быть неправильными. Но узнать об этом пациент не сможет из-за отсутствия профессиональной подготовки. Особенно это касается заболеваний, где осложнения могут быть отсроченными — сейчас полечили неправильно, а последствия могут проявиться позже.

Хорошо ли лечат в вашей поликлинике?
Да
Нет
Не лечусь в поликлинике
Проголосовали 85 человек
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, поликлиника
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Составлен рейтинг московских поликлиник. Где в нем Зеленоград и что с этим рейтингом не так Новости
Тропическое меню в СушиСтор Зеленопарк — долгожданное обновление Реклама
Синица-блондинка в Зеленограде — фото необычной птицы Жизнь
В ТЦ «Савёлки» новые арендаторы — магазины цветов и корейской косметики, секции для детей и взрослых, центр дополнительного образования. И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене Реклама
Центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) откроется в Брёхово на Пятницком шоссе Новости
Открытие ресторана «Пивальди» на площади Юности перенесли на следующий год Новости
Развивающий центр «Дети есть дети» объявляет дополнительный набор в группы для дошкольников — эта студия практикует реджио-подход Реклама
Мужчин «призывного возраста» проверяет полиция на станции Крюково Новости
Маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне отвечает на вопросы жителей — там можно купить напитки вечером и ночью Реклама
Новую платформу и путь в Крюково откроют 20 декабря. Одновременно откроют лестницу — спуск с моста на платформу Новости
В новый дом в новом году! Реклама
Роспотребнадзор рекомендовал ввести ограничения из-за «осложнения ситуации» с ОРВИ и гриппом Новости
«Забор головного мозга» — руководитель «Спецдорпроекта» Константин Антонович о перегораживании пешеходных дорожек в 9-м микрорайоне Новости
Новогодний маркет «Встреча» — 17 декабря в гастрономическом центре «Станция». Программа Афиша
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
В новой детской поликлинике в Крюково будет травмпункт. Ближайший расположен в десяти минутах пешком Новости
Массовые отмены электричек 17 и 18 декабря Новости
Кафе Mill на площади Юности 12.12 исполнился 1 год — розыгрыш подарков в честь дня рождения Реклама
Скейт-парк на Озерной аллее восстановят в следующем году. За шесть лет он полностью развалился Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Фильм про историю Зеленограда вышел на канале «Прогулки по Москве» — рекомендуем посмотреть Новости
Застрявшую на выезде из Зеленограда фуру вытащили четырьмя джипами - видео Истории
Раствор для контактных линз в подарок при покупке линз Miru и Premio — акция до 31 декабря в оптике Lokamed Реклама
Пикниковые точки у Черного озера обновят в следующем году Новости
Сколько придётся доплатить, чтобы полы в вашем доме мыли чаще? Ответы
Гостиница для животных Zeldog hotel — в 7 минутах от Зеленограда Реклама
Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на Кубке Москвы по самбо среди юношей и девушек Новости
В каком порядке должны убирать снег во дворах Гид
© 1997–2022 Зеленоград.ру