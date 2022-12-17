Что не так с рейтингом

В мэрии говорят, что рейтинг публикуется для оценки жителями качества медицинской помощи и для выбора поликлиники получше. Но фактически ни одно из этих условий невозможно выполнить.

Возможность выбора. Критерии оценки не являются специфичными именно для медицинского аспекта работы поликлиник. По такому же принципу можно составить рейтинг любых организаций, где персонал взаимодействует с клиентами: магазин, парикмахерская, автосервис. И если для них выбор на основе оценок клиентов возможен и широко практикуется, то для поликлиник нет — их слишком мало, чтобы выбор был оправдан, а переход из одну в другую затруднен.

Качество лечения. Несмотря на наличие оценки за «профессионализм» (что бы это ни значило), на самом деле рейтинг не оценивает качество самого лечения, не оценивает медицинский аспект работы врачей.

При этом пациент может считать, что его лечили хорошо, и врач может понравиться — «тетенька милая, улыбалась, назначила лекарства и процедуры» — вот только назначения могут быть неправильными. Но узнать об этом пациент не сможет из-за отсутствия профессиональной подготовки. Особенно это касается заболеваний, где осложнения могут быть отсроченными — сейчас полечили неправильно, а последствия могут проявиться позже.