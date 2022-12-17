Рейтинг взрослых поликлиник впервые опубликован в Москве. Он составлен на основе ответов самих пациентов. Все зеленоградские поликлиники находятся примерно во второй сотне рейтинга. При этом для пациентов рейтинг оказался фактически бесполезен. Рассказываем, какая зеленоградская поликлиника лучшая и что не так с этим рейтингом.
Пациентам, которые хотя бы раз в этом году посещали поликлинику, присылали письмо с анкетой для оценки по десятибалльной шкале следующих параметров: профессионализм, атмосферу доброжелательности, пациентоориентированность, командную работу специалистов, их умение конструктивно воспринимать обратную связь, корректно и вежливо общаться.
- отделение на Каштановой аллее — 94 место (оценка 7,23)
- отделение в корпусе 2042 — 133 место (оценка 7,07)
- отделение в корпусе 1460 — 157 место (оценка 6,9)
- отделение в корпусе 911 — 186 место (оценка 6,73)
- отделение в корпусе 225 — 195 место (оценка 6,65)
Вероятно, на оценки всех поликлиник повлияло то, что отделения во 2, 9 и 14-м микрорайонах закрыты на ремонт. Существующие поликлиники перегружены, а пациентам зачастую приходится ездить в другие здания через весь город. Адекватность оценок с учетом этого вызывает сомнения.
И ещё немного данных для понимания позиции зеленоградских поликлиник в общем рейтинге. Всего там 232 поликлиники, самая высокая оценка — 8,7; самая низкая — 5,71. Таким образом только одна зеленоградская поликлиника — на Каштановой — получила оценку выше средней.
В мэрии говорят, что рейтинг публикуется для оценки жителями качества медицинской помощи и для выбора поликлиники получше. Но фактически ни одно из этих условий невозможно выполнить.
Возможность выбора. Критерии оценки не являются специфичными именно для медицинского аспекта работы поликлиник. По такому же принципу можно составить рейтинг любых организаций, где персонал взаимодействует с клиентами: магазин, парикмахерская, автосервис. И если для них выбор на основе оценок клиентов возможен и широко практикуется, то для поликлиник нет — их слишком мало, чтобы выбор был оправдан, а переход из одну в другую затруднен.
Качество лечения. Несмотря на наличие оценки за «профессионализм» (что бы это ни значило), на самом деле рейтинг не оценивает качество самого лечения, не оценивает медицинский аспект работы врачей.
При этом пациент может считать, что его лечили хорошо, и врач может понравиться — «тетенька милая, улыбалась, назначила лекарства и процедуры» — вот только назначения могут быть неправильными. Но узнать об этом пациент не сможет из-за отсутствия профессиональной подготовки. Особенно это касается заболеваний, где осложнения могут быть отсроченными — сейчас полечили неправильно, а последствия могут проявиться позже.