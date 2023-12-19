На станции МЦД «Петровско-Разумовское» выстроилась огромная очередь в кассу для закрытия поездки — на турникетах нет электричества 19.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Более ста человек выстроились в очередь в кассу МЦД на станции «Петровско-Разумовское», чтобы закрыть поездку — на турникетах нет электричества

Об аварии сообщил читатель «Зеленоград.ру» Юрий и подтвердили другие пассажиры. Если поездку не закрыть, то карту заблокируют, а за разблокировку придется заплатить 198 рублей. Есть возможность закрыть поездку позже (в течение пяти часов), но только если вы не пользовались «Тройкой» в этот период, в случае с «Петровско-Разумовской» это маловероятно — ведь это пересадочный узел, большинство едет дальше на метро или автобусах.

На сайте МЦД описан случай аварийного отключения электричества и указано, что «на станциях будет достаточно персонала для помощи в разблокировке карт», однако, очевидно, это не так.

Получается, за аварию и нерасторопность на МЦД снова «отвечают» пассажиры. А ведь можно было бы пойти людям навстречу. Например, автоматически закрыв поездки тем пассажирам, кто, с учетом времени входа на МЦД, мог бы выходить на станции со сломавшимся турникетом — вычислить таких пассажиров несложно. Но для этого нужно поработать и, возможно, потерять немного денег — проще свалить всё на людей.

Дополнение: после публикации читатель «Зеленоград.ру» Наталья сообщила, что закрывали поездку не в кассе, так как она тоже не работает, а один единственный человек со стационарного аппарата. Её карту разблокировать не смогли. Но вечером обещали всем разблокировать бесплатно. Выполнят обещание или нет, пока неизвестно. Расскажем, если будет новая информация

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, мцд, карта "тройка", петровско-разумовское
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На станции МЦД «Петровско-Разумовское» выстроилась огромная очередь в кассу для закрытия поездки — на турникетах нет электричества Новости
«Стоматолог учился, чтобы лечить зубы». Врач-пародонтолог — о себе, новейшем протоколе и доверии пациентов Реклама
Две недели протекала уличная труба с горячей водой в 4-м микрорайоне и, наконец, её эпично прорвало Новости
Больше четырехсот новых фонарей запланировали установить в Зеленограде в 2024 году. Вот места установки Новости
Мюзикл-шоу школы мюзикла Westend — 24 декабря в ДК МИЭТ Афиша
Школьное озеро сделают «эффектным» конкурентом городскому пруду. В 2024 году всю территорию вокруг него будут масштабно благоустраивать Новости
Проход через турникеты МЦД стал быстрей Новости
Студия коррекции фигуры под водой и не только L•O•V предлагает подарочные сертификаты — денежные и на процедуру по выбору Реклама
Резкое потепление привело к сходу снега с крыш. Владельцам квартир следует очистить свои карнизы Новости
Мосэнергосбыт под Новый год разыгрывает электричество Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) - интеграция бизнес-сообществ с государственными структурами Реклама
Половина водителей согласна, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега. Другая половина против Истории
Важные изменения в работе городских травмпунктов и поликлиник c 18 декабря и дальше Новости
Афиша новогодних праздников в Kinderхолл — яркие утренники и вечеринки для детей Реклама
В этот день ровно 92 года назад родился знаменитый строитель Николай Злобин, в честь которого названа улица в Зеленограде. Вот его история без глянца Истории
Автобусный коллапс на Крюковской площади случился в пятницу вечером Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
Маляры «Жилищника» снова покрасили подъезд вонючей краской — зимой и несмотря на запреты Роспотребнадзора и префектуры Новости
Число пострадавших в ДТП в ноябре резко снизилось по сравнению в прошлыми годами. Разбираем каждую аварию Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет сезон UGG Реклама
Где будут принимать врачи поликлиники на Каштановой аллее после её закрытия на ремонт. Полная информация с номерами кабинетов Ответы
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». С 1 по 15 января действует новогодняя скидка Реклама
К «Иридиуму» начали делать пристройку для кафе и ресторанов Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 16-м микрорайоне Новости
Изменять автобусные маршруты сразу после открытия остановки на Крюковской эстакаде не будут Новости
Подземные переходы после каждого снегопада превращаются в снежную горку. Подогрев ступеней не работает Новости
Когда автобус 28 вернут на прежний маршрут — через улицу Советскую? Ответы
АО «Радиус Автоматика» наращивает объемы производства электротехнической продукции — и открывает новые вакансии Реклама
Новый авторский интерактивный спектакль «Приёмная Деда Мороза» — 15-30 декабря в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
В здании вокзала в Крюково выпал снег Новости
Жители Менделеево просят Путина починить отопление и горячую воду Новости
Началась подготовка к переводу части старых зеленоградских домов на закрытую схему горячего водоснабжения. Вот их адреса Новости
«Несостыковкой» объяснила префектура невывоз мусора из 17-го микрорайона и пообещала наказать виновных. Но снова вышла несостыковочка Новости
На нечищенной после прорыва трубы дороге в Брехово застряла скорая помощь Новости
Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик Ответы
© 1997–2023 Зеленоград.ру