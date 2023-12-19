Более ста человек выстроились в очередь в кассу МЦД на станции «Петровско-Разумовское», чтобы закрыть поездку — на турникетах нет электричества

Об аварии сообщил читатель «Зеленоград.ру» Юрий и подтвердили другие пассажиры. Если поездку не закрыть, то карту заблокируют, а за разблокировку придется заплатить 198 рублей. Есть возможность закрыть поездку позже (в течение пяти часов), но только если вы не пользовались «Тройкой» в этот период, в случае с «Петровско-Разумовской» это маловероятно — ведь это пересадочный узел, большинство едет дальше на метро или автобусах.

На сайте МЦД описан случай аварийного отключения электричества и указано, что «на станциях будет достаточно персонала для помощи в разблокировке карт», однако, очевидно, это не так.

Получается, за аварию и нерасторопность на МЦД снова «отвечают» пассажиры. А ведь можно было бы пойти людям навстречу. Например, автоматически закрыв поездки тем пассажирам, кто, с учетом времени входа на МЦД, мог бы выходить на станции со сломавшимся турникетом — вычислить таких пассажиров несложно. Но для этого нужно поработать и, возможно, потерять немного денег — проще свалить всё на людей.

Дополнение: после публикации читатель «Зеленоград.ру» Наталья сообщила, что закрывали поездку не в кассе, так как она тоже не работает, а один единственный человек со стационарного аппарата. Её карту разблокировать не смогли. Но вечером обещали всем разблокировать бесплатно. Выполнят обещание или нет, пока неизвестно. Расскажем, если будет новая информация