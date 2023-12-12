На прошлой неделе жители разных домов района неоднократно сообщали как о невывезенном мусоре, так и о неочищенных от снега площадках. Как сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, причина — несостыковка времени проведения работ по уборке площадок с баками и вывозу мусора.

Здесь задействованы три организации: «Экотехпром» непосредственно вывозит мусор, «ПИК-Комфорт» — управляющая организация, а за чистотой на самих площадках следит «Жилищник». Что именно у них не состыковалось, в префектуре не уточнили. Но пообещали при повторении проблемы применить к «ответственным сотрудниках меры административного воздействия» (вероятно, оштрафовать).

В префектуре заверили, что сейчас вывозят мусор и убирают площадки своевременно. Но, похоже, это не так — прямо сегодня на портале «Наш город» появилось несколько сообщений от жителей дома 33к5 — на мусорной площадке лежит огромная куча картона. Говорят, что картон здесь появляется регулярно. Причем баки стоят пустые. Опять вышла несостыковочка.