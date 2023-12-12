Сбросами канализации в озеро в Брехово заинтересовался глава Следственного комитета — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, хотя раньше его подчиненные отказались
Коммунальное комбо словили жители жители Брехово — дорогу несколько дней не чистили, а вдобавок прорвало трубу и намерз лед. Во всём этом застряла машина скорой помощи, которую пришлось вытаскивать прохожим.
Всё это происходит буквально в паре километров от Зеленограда. Интересно иногда для контраста взглянуть на жизнь соседей.
Некоторые местные жители надеялись, что их жизнь наладится после недавнего перехода их деревни из относительно бедного Солнечногорского округа в относительно богатые Химки, но чуда не произошло. Чтобы жить по-человечески, похоже, нужен московский бюджет. Хотя и он не всегда спасает.
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