Всё это происходит буквально в паре километров от Зеленограда. Интересно иногда для контраста взглянуть на жизнь соседей.

Некоторые местные жители надеялись, что их жизнь наладится после недавнего перехода их деревни из относительно бедного Солнечногорского округа в относительно богатые Химки, но чуда не произошло. Чтобы жить по-человечески, похоже, нужен московский бюджет. Хотя и он не всегда спасает.