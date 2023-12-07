При этом, по данным Ростата, яйца в Москве за год подорожали лишь на 15% — с 96 до 110 рублей за десяток.

Специалисты говорят, что резкий рост цен связан с подорожанием кормов, перевозок, электроэнергии, а также с ростом спроса на яйца, которые из-за подорожания других продуктов, оказались одним из самых доступных источников животного белка.