Для анализа мы взяли цены десятка яиц категории С1 марки «Красная цена» в одной из «Пятёрочек» нашего города — если в начале октября они стоили около 70 рублей, то к началу декабря — 110 или дороже.
При этом, по данным Ростата, яйца в Москве за год подорожали лишь на 15% — с 96 до 110 рублей за десяток.
Специалисты говорят, что резкий рост цен связан с подорожанием кормов, перевозок, электроэнергии, а также с ростом спроса на яйца, которые из-за подорожания других продуктов, оказались одним из самых доступных источников животного белка.
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