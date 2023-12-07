Полицейский из Зеленограда сломал нос игравшему в снежки школьнику 07.12.2023 ZELENOGRAD.RU

40-летний сотрудник патрульно-постовой службы одного из московских районов, но живущий в Зеленограде, в свой выходной шел домой из магазина. Во дворе увидел детей, играющих в снежки. По непонятной причине ему это не понравилось, он погнался за детьми, ударил одного из них, а потом зашел в подъезд, сообщили в МК.

В травмпункте подтвердили у 14-летнего ребенка перелом костей носа. Его мать написала заявление в полицию, по камерам хулигана вычислили. Узнав, что на него написали заявление, он сказал, что напишет в ответ своё. О других обстоятельствах происшествия МК не сообщает.

Некоторые взрослые агрессивно воспринимают игру в снежки. Зачастую избиения связаны с тем, что ребенок просто попал снежком по автомобилю. А в январе похожий случай был в Зеленограде — двое детей 9 и 10 лет бросали лед в старую припаркованную Газель и разбили стекло в кабине, а видевший это мужчина избил их, догнав в подземном переходе.

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