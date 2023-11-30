Префектура объявила, что штат зеленоградских дворников укомплектован, а на следующий день «Жилищник» снова опубликовал вакансии. Как так получилось?

«Люди могут уволиться или не выйти на работу по каким-то причинам, — объяснили „Зеленоград.ру“ в префектуре. — Поэтому набор дворников продолжается на случай их увольнения». Префект Смирнов заранее сказал, что готов к тому, что придется сталкиваться «с проблемой текучки кадров среди дворников».

Работа у дворников непростая. Хотя в объявлениях указано, что получают на руки от 60 тысяч рублей в месяц, но из них оклад только 26 тысяч, остальное — премиальные, рассказали «Зеленоград.ру» в инженерных службах. Какие условия выплаты премий, неизвестно. Зимой дворники работают примерно с 7 до 16 часов, с двухчасовым перерывом, а в случае снегопада работать придётся дольше, но и перерыв могут увеличить. Предлагают работать шесть дней в неделю.