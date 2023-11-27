«Хорошо или удовлетворительно» — так оценили уборку снега после первого снегопада на прошлой неделе читатели «Зеленоград.ру». Но долго эта оценка, похоже, не продержится 27.11.2023 ZELENOGRAD.RU

32% оценили уборку на «хорошо», 39% — удовлетворительно, и только 29% — плохо. В опросе в телеграме и вконтакте приняли участие более 1200 человек — учитывали голоса тех, кто выходил из дома и мог оценить уборку сам.

Сложно сказать, получится ли коммунальным службам сохранить такие же высокие оценки на оставшуюся зиму, особенно в условиях острой нехватки персонала. Читатели «Зеленоград.ру» уже сообщают про обычные проблемы: плохо нерасчищенные дороги, заваленные снежными отвалами автобусные остановки и припаркованные машины.

Или вовсе забытые дорожки. Например, на фото — выдающееся состояние спуска в подземный переход через Панфиловский проспект возле корпуса 933. Обогрев ступеней не работает, а дворников для его расчистки не нашлось.

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Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег
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