Зимний штат дворников должны были укомплектовать к 1 ноября, говорил в начале осени префект Анатолий Смирнов. Но сделать этого не получилось даже сейчас. Удалось набрать всего 457 дворников из 656 необходимых для «нормативного содержания» дворов, сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин. При этом Смирнов говорил, что надо набрать ещё больше — 725 человек.

В любом случае, дворников значительно меньше, чем нужно — почти на треть, если верить последним данным. И это ещё неизвестно, как недобор распределен по районам — Панин на этот вопрос не ответил. По опыту прошлых лет ситуация в разных районах может быть разной.

Например, в прошлом году в начале ноября в районе Савёлки дворников было почти вполовину меньше, чем требовалось. Поэтому в одном районе убирать могут удовлетворительно, а в другом — плохо.

Ситуация ухудшается год от года. Например, в 2019-м году недобор был «всего» 15%, в прошлом году — 25%, в этом — уже 30%. Зарплаты дворников вроде бы растут (сейчас на зиму предлагают 60 тысяч на руки, с оплатой больничного и месячного отпуска), но это не помогает. Вероятно, сказывается сразу комплекс причин: дефицит на рынке труда, в том числе нехватка неквалифицированного персонала, а также опережающее обесценивание рублевой зарплаты для иностранных рабочих.

Про качество работы — отдельный разговор. В условиях острой нехватки, плохого дворника и не уволишь — пусть хоть как-то убирает, чем вообще никак. А некоторые дворники пользуются этим положением, совмещая уборку дворов с другой работой. Например, в доставке или такси. Известны случаи, когда курьеры привозили еду прямо в спецодежде «Жилищника».

Набор дворников продолжается, говорят в префектуре и, возможно, дефицит кадров со временем удастся уменьшить, но и зима уже близко — прямо сейчас Зеленоград начало засыпать снегом, а концу недели снегопад усилится.

Расскажите, как будут убирать первый снег в вашем дворе? Будут ли с этим проблемы? Что говорят сами дворники об условиях работы? Пишите в в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru