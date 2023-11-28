Штат дворников полностью укомплектован — по состоянию на 23 ноября вакансий больше нет, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Есть и люди, и необходимый инвентарь для уборки.

Последний раз информацию о числе дворников префектура предоставляла на 17 ноября — тогда не хватало почти двести человек (около 30%). Однако, как пояснили в префектуре, всё это время шел процесс трудоустройства иностранных рабочих, для оформления которых нужно собрать большой пакет документов и сделать регистрацию. Теперь всех оформили, все приступили к работе.

Кстати, на работу дворниками устраиваются в основном иностранные граждане: Узбекистан — 30%, Таджикистан — 25%, Киргизия — 5%.

Во время сильных снегопадов (таких как в понедельник) дополнительно привлекают рабочих комплексной уборки и сотрудников аппаратов управ, «Жилищника» и коммунальных компаний.