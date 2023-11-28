Затруднено движение электричек МЦД на перегоне Химки—Сходня: часть поездов опаздывает, чаcть не останавливаются на Молжаниново, Новоподрезково, Подрезково.

Эта информация появилась около 15 часов 28 ноября. Возможная причина — поломка «Иволги» на станции Новоподрезково в сторону Крюково (на фото).

«Пассажиров долго не выпускали, потом сообщили, что поезд сломался, а все остальные поезда следуют без остановки на платформе Новоподрезково», — рассказала «Зеленоград.ру» пассажир поезда Оксана. Им предложили перейти на платформу в сторону Москвы, доехать до Химок и там уже пересесть на электричку до Крюково.

Никаких уведомлений от департамента транспорта об этих существенных изменениях в режиме работы «наземного метро» не было.