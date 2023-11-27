В семь утра она выехала из Голубого в 20-й район наша читательница Юлия. Спустя три часа она наглухо застряла в пробке на Кутузовском шоссе.

По этому маршруту она ездит, потому что обычно так быстрей, чем по Георгиевскому шоссе. Обычно вся дорога занимает у неё не более получаса.

Сорок минут они стояли возле 23-го микрорайона и не двигались с места, бензин на нуле, в машине ребенок. «Я читала, что на старом мосту застряла фура, но где дорожные службы, которые должны оперативно это решать», рассказала она «Зеленоград.ру». Доехала до детсада она только в 11:10 — спустя четыре часа.