Детсад-долгострой в Андреевке откроют в 2024 году
В семь утра она выехала из Голубого в 20-й район наша читательница Юлия. Спустя три часа она наглухо застряла в пробке на Кутузовском шоссе.
По этому маршруту она ездит, потому что обычно так быстрей, чем по Георгиевскому шоссе. Обычно вся дорога занимает у неё не более получаса.
Сорок минут они стояли возле 23-го микрорайона и не двигались с места, бензин на нуле, в машине ребенок. «Я читала, что на старом мосту застряла фура, но где дорожные службы, которые должны оперативно это решать», рассказала она «Зеленоград.ру». Доехала до детсада она только в 11:10 — спустя четыре часа.
Не помогла бы и поездка на общественном транспорте — на посадку были огромные очереди, но автобусов не было.
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