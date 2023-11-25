Фото: Павел Яковлев
Примечательно, что зеленый светофор для машин там с таймером обратного отсчета.
За несколько дней до этого там демонтировали лежачих полицейских. Будьте внимательны и осторожны!
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