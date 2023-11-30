Чтобы направить туда автобусы, строители должны передать остановки для эксплуатации департаменту транспорта — это планируется сделать в конце декабря, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково.

Попасть на остановки на мосту можно будет через вокзал — но только пассажирам электричек — или подняться с Привокзальной площади по лестнице (вход на фото) или на лифте. Чтобы добраться со стороны старого города, придется переходить на другую сторону станции по подземному переходу.