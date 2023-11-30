Автобусные остановки на Крюковской эстакаде откроют не раньше конца декабря. Вот как подняться туда с улицы 30.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Чтобы направить туда автобусы, строители должны передать остановки для эксплуатации департаменту транспорта — это планируется сделать в конце декабря, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково.

Попасть на остановки на мосту можно будет через вокзал — но только пассажирам электричек — или подняться с Привокзальной площади по лестнице (вход на фото) или на лифте. Чтобы добраться со стороны старого города, придется переходить на другую сторону станции по подземному переходу.

На эстакаду планируется перенаправить несколько зеленоградских маршрутов, здесь будут останавливаться автобусы 1, 10, 12, 15, 19, 23, 25, 32 (подробности). Маршруты 5, 17 и 22-й планируют закрыть, объединив их с маршрутами 10, 23 и 12-м соответственно. Это нужно, чтобы улучшить связь между старым и новым городом и обеспечить подвоз пассажиров к станции МЦД Крюково — так объясняет решение департамент транспорта.

Многие недовольны этими изменениями, но многие, напротив, ждут объединения маршрутов. Например, один пассажир 17-го автобуса говорит, что заждался объединения с 23-м, надеясь, что это решит проблемы маршрута: недостаточное количество автобусов и то, что иногда они ходят друг за другом.

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Метки:
автобусная остановка "мцд крюково"
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