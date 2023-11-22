Магазин «Сапклаб» хочет уехать из ТЦ «Зеленопарк» — владельцу не нравится расположение в месте с низкой проходимостью, высокий процент с каждой продажи, который ТЦ забирает себе, а также другие проблемы с администрацией. Но «Зеленопарк» не дает магазину вывезти товар и оборудование.

Об этом «Зеленоград.ру» рассказала владелец магазина Мария Смирнова. «Я была не против рассмотреть помещение поменьше, но в проходном месте. И нам важно было, чтобы ТЦ отказался от процента с оборота. Это архаизм, от которого уже все ТЦ отказываются. Мы планировали договориться переехать, но я даже не смогла высказать свои чаяния и обсудить варианты дальнейшей работы».

По словам Смирновой, пока ответственный за переговоры сотрудник был в отпуске, договор аренды закончился, а когда вернулся и узнал о желании арендатора съехать, то ТЦ прислал ей претензию, где обвинил в незаконном занятии помещения и потребовал оплатить аренду по ставке почти в семь раз превышающую текущую. При этом Смирнова в переписке неоднократно напоминала сотруднику ТЦ, что аренда заканчивается.

У «Зеленопарка» своё видение конфликта. «Не оплачивали арендную плату, хотя осуществляли коммерческую деятельность, — пояснил глава департамента аренды ТЦ Максим Аринич. — Продолжали пользоваться помещением, но не прислали уведомление о расторжении текущего договора, а по Гражданскому кодексу, с момента направления уведомления, арендатор обязан отработать три месяца, если иные договоренности не были достигнуты. Как только они поняли, что мы предпримем серьезные меры, оплатили арендную плату с огромной просрочкой».

Однако Смирнова утверждает, что долгов за аренду нет сейчас и не было раньше, оплата производилась регулярно, и даже есть переплата (она предоставила платежные поручения). А требование «Зеленопарка» отработать три месяца касается договоров аренды без срока действия, что в данном случае неприменимо.

Магазин хотел вывезти товар, но на момент написания этой новости, по словам Смирновой, вывезти товар на сумму 11 миллионов рублей администрация ТЦ не позволяет, не оформляя заявки на вывоз, которые требуются по правилам ТЦ. При этом договор с ТЦ не предусматривает таких санкций, как удержание товара. В итоге магазин направил заявление в полицию, прокуратуру и готовит иск в суд.

«Очень печально, что руководство ТЦ занимается такими вещами, — говорит Смирнова. — Я всю жизнь прожила в Зеленограде, „Зеленопарк“ для местных жителей много значит. Мы здесь работаем, отдыхаем, водим детей на занятия. Надеюсь, руководство найдется и наведет порядок».