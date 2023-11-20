О происшествии «Зеленоград.ру» рассказал пассажир автобуса: «Отъехали в 18:30, проехав по кругу, в автобусе внезапно что-то „бахнуло“ сзади внутри. Остановились возле тоннеля, всех резко высадили. Водитель легковушки, которая проехела вперед, прибежал с огнетушителем, но пожар очень сильно быстро разгорался. Через пару минут приехал автобус до Голубого. Пострадавших нет».

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