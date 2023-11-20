Речь идет о регбийном стадионе в 5-м микрорайоне. Это происходит практически каждое воскресенье. Машины посетителей стадиона забивают все места у соседних домов, паркуются на местах для инвалидов и на газонах, сообщили местные жители в одном из чатов района.

При этом на самом стадионе парковка пустует — это хорошо видно из окна соседнего дома. Как сказал местным жителям охранник стадиона, посетителям парковаться на ней запрещено. Парковка на территории настолько не используется, что на местах для машин стоят какие-то бытовки

Эксплуатацией стадиона занимается бюджетное учреждение «Талисман», учрежденное префектурой. Туда и следует обращаться местным жителям с требованием открыть парковку для всех посетителей стадиона, чтобы они перестали парковаться во дворах.

Ещё на этапе проектирования стадиона местные жители были против, ожидая проблему с парковками, но их мнение проигнорировали. Похожая ситуация, только гораздо тяжелей, сложилась в 9-м микрорайоне после строительства спорткомплекса «Спутник Арена» — без собственной парковки и практически во дворах жилых домов. Там тоже всем заранее были очевидны будущие проблемы, но мнение жителей снова проигнорировали.