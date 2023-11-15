Абонементы дают право посетить несколько спектаклей в течение сезона по выгодной цене. Есть такие абонементы:
- четыре взрослых спектакля (выбор из 12) за 4000 рублей
- три детских спектакля (выбор из пяти) за 2400
- три взрослых мероприятия (два спектакля, экскурсии, квартирники, читки) за 1800
- три детских спектакля для малышей (выбор из шести) за 1800
Вы сразу оплачиваете абонемент, а потом (не позднее двух недель до начала события) выбираете нужный спектакль из афиши, оставляете заявку в кассе или по почте на его посещение в рамках абонемента.
Абонемент не именной, его можно передать или подарить, но несколько человек одновременно воспользоваться им не смогут — по абонементу можно приобрести только один билет на выбранный спектакль. Абонемент действует до конца сезона (середина следующего лета).
Абонементы продают на сайте vedogon.ru
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