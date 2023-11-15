Абонементы дают право посетить несколько спектаклей в течение сезона по выгодной цене. Есть такие абонементы:

четыре взрослых спектакля (выбор из 12) за 4000 рублей

три детских спектакля (выбор из пяти) за 2400

три взрослых мероприятия (два спектакля, экскурсии, квартирники, читки) за 1800

три детских спектакля для малышей (выбор из шести) за 1800

Вы сразу оплачиваете абонемент, а потом (не позднее двух недель до начала события) выбираете нужный спектакль из афиши, оставляете заявку в кассе или по почте на его посещение в рамках абонемента.

Абонемент не именной, его можно передать или подарить, но несколько человек одновременно воспользоваться им не смогут — по абонементу можно приобрести только один билет на выбранный спектакль. Абонемент действует до конца сезона (середина следующего лета).

Абонементы продают на сайте vedogon.ru