Однако префектура ответила отказом. Ширина улицы Болдов ручей в этом месте недостаточна, лаконично ответил зампрефекта Дмитрий Морозов, а расширить улицу нельзя — она идёт вдоль лесопарка со статусом особо охраняемой природной территории.

Зачем нужно расширение, чиновник не пояснил. Вероятно, для устройства заездного кармана для автобуса. Однако на таких улицах без него скорее всего можно обойтись. Ещё три года назад в соответствующий ГОСТ (Р 52766-2007, пункт 5.3.3) внесены изменения, которые позволяют делать остановку без заездного кармана даже на улицах с одной полосой в каждую сторону, если движение на них малоинтенсивное.

Улица Болдов ручей в этом месте, похоже, как раз относится к таким улицам. Чтобы отказаться от заездного кармана, загрузка полосы должна быть меньше 0,6. Простыми словами это означает, что за час там должно проезжать меньше 900 машин (при определенной методике измерения). Кто был на этой улице, может подтвердить, что столько машин там вряд ли бывает.

Проводил ли Морозов соответствующие замеры или просто, не разобравшись, отправил жителю отписку, пока неизвестно. Если не проводил, то это радикально расходится с недавним заявлением префекта, который призвал жителей сообщать о проблемах и подсказывать чиновникам, что нужно улучшить в городе. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос с уточнением.