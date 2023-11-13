За десять месяцев года зарегистрировано 165 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказал замначальника зеленоградской полиции Виталий Борошенко на радио «Зеленоград сегодня».

Увеличилось, в частности, число случаев хранения наркотиков — 35 (+67%) и сбыта — 114 (+4%). Немного снизилось число случаев передозировки наркотиков у несовершеннолетних — 12 (-14%). Борошенко отметил, что не все дети из «группы риска», есть из благополучных семей, многое зависит от круга общения — с кем гуляют и проводят время.

Незаконный сбыт, производство или пересылка наркотиков, в зависимости от состава преступления, наказываются лишением свободы — от четырех до двадцати лет.