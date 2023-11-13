Каршеринг «Делимобиль» запустил возможность доехать из Зеленограда до ближайшего метро за 79 рублей 13.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Новый тариф называется «С пересадкой». Завершить аренду по нему необходимо в одной из зон высокого спроса, отмеченных на карте в приложении — вариантов для выбора будет несколько. Добраться до точки нужно за указанное время: от 35 до 60 минут. Этого достаточно, чтобы завершить заданный маршрут даже с учетом пробок, уверяют в «Делимобиле».

Тариф действует в определенные часы — пользователь увидит машину «С Пересадкой» на карте приложения, когда спрос в этой зоне будет ниже. Также можно пользоваться специальным фильтром.

Например, на момент публикации этой новости, в Зеленограде было много машин по тарифу с пересадкой в старом городе (см скриншоты ниже). Для них были доступны зоны завершения аренды возле метро «Пятницкое шоссе», в Химках (но не возле МЦД) и на северо-западе Москвы (в частности, рядом с метро «Планерная»).

Удобно, если зоны совпадут с пунктом назначения, говорят в «Делимобиле», а если нет — эту же машину можно взять по обычным расценкам.

Такую щедрость в «Делимобиле» объясняют тем, что благодаря новому тарифу, машины будут перемещаться в места более высокого спроса.

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Метки:
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