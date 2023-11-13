Новую остановку четыре года назад просили жители 23-го микрорайона, чтобы не идти около трехсот метров к остановке «Ледовый дворец». Власти её одобрили, а дальше запустился регламент: департамент транспорта включил её в адреса строительства и реконструкции остановочных пунктов, составил задание на разработку проекта и так далее. В январе 2021-го проект был готов и согласован, затем Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в течение почти года делал эту остановку. Потом она просто стояла, автобусы здесь не останавливались. Её назвали «Овражная улица» — так же, как остановку напротив и ещё одну поблизости на улице Летчицы Тарасовой. Заброшенная «Овражная» на Георгиевском проспекте — для автобуса 400К. Ходит он нечасто, в том числе из-за пробок на Пятницком шоссе.

В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ЦОДД объяснили, что мешает открыть оставновку: «Для безопасности пассажиров и комфортного перестроения автобусов в левый ряд было принято решение перенести остановку на 30 метров дальше от перекрестка». На этой неделе павильон должны смонтировать и нанести жёлтую зигзагообразную разметку. После этого остановка может быть введена в эксплуатацию в течение месяца.

Почему история с остановкой тянулась так долго, в ЦОДДе не ответили. Но рассказали в учреждении «Организатор перевозок» в ответе на запрос местного жителя. Оказывается, павильон поставили с нарушениями нормативов устройства дорожных объектов. В зоне посадочной площадки находится врезка под колодец «Мосводоканала». Плюс, нарушена технология укладки асфальта. Открытие остановки возможно только после устранения этих нарушений. Вероятно, пришлось переделывать проект.

Возможно ли пустить через эту остановку другие маршруты, кроме 400К, пока неизвестно. Возле Георгиевского проспекта, за остановками «Овражная» и «Ледовый дворец», строится большой новый микрорайон — ЦИЭ, он же «Зеленый парк».