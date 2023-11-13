Заброшенную автобусную остановку напротив 20 микрорайона обещают открыть до конца года. Для этого надо её немножко передвинуть 13.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Устройство новой остановки на Георгиевском проспекте напротив поликлиники и травмпункта в 20-м микрорайоне префектура одобрила ещё в начале 2019 года. Через два года павильон поставили, но за три года так и не открыли — автобусы тут не останавливаются. Сейчас обещают всё-таки сделать это до конца декабря, перенеся павильон на 30 метров. Разбирались, в чём причина задержки.

Новую остановку четыре года назад просили жители 23-го микрорайона, чтобы не идти около трехсот метров к остановке «Ледовый дворец». Власти её одобрили, а дальше запустился регламент: департамент транспорта включил её в адреса строительства и реконструкции остановочных пунктов, составил задание на разработку проекта и так далее. В январе 2021-го проект был готов и согласован, затем Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в течение почти года делал эту остановку. Потом она просто стояла, автобусы здесь не останавливались. Её назвали «Овражная улица» — так же, как остановку напротив и ещё одну поблизости на улице Летчицы Тарасовой. Заброшенная «Овражная» на Георгиевском проспекте — для автобуса 400К. Ходит он нечасто, в том числе из-за пробок на Пятницком шоссе.

В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ЦОДД объяснили, что мешает открыть оставновку: «Для безопасности пассажиров и комфортного перестроения автобусов в левый ряд было принято решение перенести остановку на 30 метров дальше от перекрестка». На этой неделе павильон должны смонтировать и нанести жёлтую зигзагообразную разметку. После этого остановка может быть введена в эксплуатацию в течение месяца.

Почему история с остановкой тянулась так долго, в ЦОДДе не ответили. Но рассказали в учреждении «Организатор перевозок» в ответе на запрос местного жителя. Оказывается, павильон поставили с нарушениями нормативов устройства дорожных объектов. В зоне посадочной площадки находится врезка под колодец «Мосводоканала». Плюс, нарушена технология укладки асфальта. Открытие остановки возможно только после устранения этих нарушений. Вероятно, пришлось переделывать проект.

Возможно ли пустить через эту остановку другие маршруты, кроме 400К, пока неизвестно. Возле Георгиевского проспекта, за остановками «Овражная» и «Ледовый дворец», строится большой новый микрорайон — ЦИЭ, он же «Зеленый парк».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, автобусная остановка
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ни одного ДТП с пострадавшим не было на перекрестках за прошлый месяц — впервые за четыре года. Теперь транспортные эксперты обвиняют ГИБДД в предвзятости за критику отмены мигающего зеленого Новости
Каршеринг «Делимобиль» запустил возможность доехать из Зеленограда до ближайшего метро за 79 рублей Новости
Спектакль «Любовь в квадрате» — 18 ноября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Заброшенную автобусную остановку напротив 20 микрорайона обещают открыть до конца года. Для этого надо её немножко передвинуть Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Разблокировка карты «Тройки» на МЦД скоро станет платной Новости
Диалог государства и бизнеса. B2G — взаимодействие Реклама
83-летнюю женщину сбил «Сапсан» возле станции Алабушево Новости
Суббота, одиннадцатое: большая распродажа в магазине фиксированных цен «One Price» в 17-м микрорайоне Реклама
Жители четырех корпусов возле станции Крюково хотят закрыть свои дворы от приезжих машин Новости
Ресторан Soul открылся на новом месте в 20-м микрорайоне Реклама
Число штрафов за превышение скорости упало вдвое за время эксперимента с отменой мигающего зелёного Новости
Открылся второй спа-салон «Bali Spa» — на Панфиловском проспекте Реклама
Река Сходня в лесу за 9-м микрорайоном окрасилась в желто-коричневый цвет и почти остановилась Новости
Встреча с чемпионкой мира по фигурному катанию на роликах — 11 ноября в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
МОЭК несколько месяцев не замечал аварии на теплотрассе, пока на пар из-под земли не обратил внимание местный житель Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — новые поступления, акции, распродажа кожаных женских перчаток Реклама
В месиво грязи превратился газон на площадке для выгула собак в 10-м микрорайоне Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Современные поезда выпустят в следующем году на Замоскворецкую линию метро — уже начали обучать машинистов Новости
Бесплатный пробный урок «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 12 ноября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Миллион рублей обещают заплатить при заключении контракта на военную службу в Московской области Новости
Форум «Предприниматели Зеленограда — 2023» — 23 ноября, открыта регистрация Реклама
Таинственный дом на городском пруду: легендарная и правдивая история Истории
Парковку возле поликлиники в 9-м микрорайоне увеличат вдвое, а проезд к ней расширят. Проект уже начали делать, а работы запланированы на следующий год Новости
Власти Московской области пытаются узаконить строительство завода на месте леса и реки — прямо возле зеленоградских домов и школы Новости
Набережная на городском пруду гниет и разваливается. Всего через четыре года после грандиозной реконструкции Новости
Sura Sushi накормит всех! Реклама
На автобусные маршруты 15 и 31 добавили дополнительные машины Новости
Составлен новый рейтинг детских поликлиник Москвы. Где в нем Зеленоград и что изменилось за полгода Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Река Горетовка возле Зеленограда окрасилась в молочный цвет Новости
Пекарня «Добрый Пекарь» в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Реклама
Две машины столкнулись у светофора после внезапно включившего желтого сигнала Новости
Вкусная коллаборация Arvo X Swim Shot Реклама
В детском центре зеленоградской больницы работает игрушечный томограф — он помогает детям не бояться исследования и избежать наркоза Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру