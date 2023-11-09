При этом сам житель заподозрил, что будка — незаконный некапитальный объект: «Перед подъездом дома стоит кирпичная будка, неизвестно кому принадлежит и каково ее назначение, на протяжении нескольких месяцев из нее валит пар», — написал он на портал «Наш город» и добавил, что все обращения в различные организации безрезультатны.

Выяснилось, что будка законная и принадлежит МОЭК. А пар — из-за протечки на участке теплового снабжения, которую обнаружили при обследовании. Управа сообщила, что МОЭК уже выполнил сварочные работы на теплосети в коллекторе. Авария устранена, пар больше не идёт.