«Травяное покрытие площадки у корпуса 1001 было повреждено в результате вандальных действий неустановленных лиц», сообщил директор «Жилищника». Но больше похоже, что главные вандалы это те проводил ремонт площадки — покрытие там сделано не по правилам.

Подход к площадке, а также её части, предназначенные для владельцев, рекомендуется делать с твердым или комбинированным видом покрытия (например, плитка, утопленная в газон). Покрытие должно обеспечивать хороший дренаж и быть удобным для регулярной уборки (методические рекомендации Минстроя РФ по правил по благоустройства). Очевидно, этого здесь нет.

«Зачем на собачьей площадке трава? — возмущается местная жительница в чате района. — Там болото покрытое травой. Все ноги мокрые, собаки будто поросята. Почему не засыпать песком, как раньше, ведь не было проблем»

Грязь на площадке — не единственная её проблема. В результате недавнего ремонта площадка стала раза в два меньше, сообщают наши читатели. А в планах префектуры на следующий год — новое благоустройство вокруг Школьного озера. Там префект уже предложил «взвешенно подойти к вопросу о размещении площадки для выгула собак». Что это означает, непонятно — никаких подробностей по этому поводу ни управа, ни префектура в ответ на запросы редакции не разглашают.