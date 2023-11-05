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В детском центре зеленоградской больницы работает игрушечный томограф — он помогает детям не бояться исследования и избежать наркоза 05.11.2023 ZELENOGRAD.RU

«Дети привыкают, осматриваются, двигают свои игрушки в маленьком томографе и потом уже совсем по-другому воспринимают исследование на настоящем аппарате, — объяснил заведующий педиатрическим отделением Иннокентий Попов. — Иногда это позволяет детям 3-6 лет выполнить компьютерную томографию, не давая наркоз».

Утверждают, что это единственный такой игрушечный томограф в Москве.

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Метки:
медицина, мрт и кт томография , детская больница
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