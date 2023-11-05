«Дети привыкают, осматриваются, двигают свои игрушки в маленьком томографе и потом уже совсем по-другому воспринимают исследование на настоящем аппарате, — объяснил заведующий педиатрическим отделением Иннокентий Попов. — Иногда это позволяет детям 3-6 лет выполнить компьютерную томографию, не давая наркоз».
Утверждают, что это единственный такой игрушечный томограф в Москве.
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