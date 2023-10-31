В конкурсе принимали участие более ста хоров со всей страны. Среди детских хоров (11-17 лет) «Кантилена» получила золото, а в номинациях «Духовная музыка» и «Современная музыка» стала чемпионом.
Также специальным призом «За педагогическое мастерство» отмечена руководитель хора Елена Салюк, а Андрей Галошин получил приз «Лучший концертмейстер».
В Зеленограде «Кантилена» репетирует в Детской школе искусств им. Дягилева в корпусе 1453
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