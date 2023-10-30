На 36% подорожали новостройки в Крюково с начала 2023 года. В этом рейтинге, составленном «РБК Недвижимостью», зеленоградский район занимает третье место по Москве.
Вероятно, такой значительный рост обеспечен квартирами в ЖК «Зеленый парк», который строят напротив 20-го микрорайона. Сейчас стоимость однокомнатной квартиры на сайте застройщика начинается от 8,6 млн рублей (271 тысяч за кв.м.), тогда как годом ранее цена квадратного метра была 199 тысяч, вспоминали недавно в чате ЖК.
При этом Крюково также лидер по сокращению объема предложения — в августе нынешнего года было 217 лотов, тогда как годом ранее — в два с половиной раза больше.
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